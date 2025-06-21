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Эксперт: «Макларен» слишком доминирует, не хватает борьбы

Эксперт: «Макларен» слишком доминирует, не хватает борьбы
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Нидерландский гонщик и эксперт Тим Коронел высказался о борьбе в сезоне-2025 Формулы-1.

«Очень обидно. Я ожидал большей конкуренции от этого сезона и считаю, что доминация «Макларен» слишком велика. Здорово видеть, что «Мерседес» прибавляет, но жаль, что «Феррари» потеряла позиции. Я хочу видеть конкуренцию, но именно ее мне не хватает! И некоторые команды осторожничали в начале сезона.

Ферстаппен? Он определённо выжимает из машины всё, как и всегда. Я хочу, чтобы он мог по-настоящему соревноваться, но именно этого мне не хватает в последних нескольких гонках.

Внутренняя конкуренция в Формуле-1 — это то, что вы хотите видеть, но сейчас её слишком мало. Машина «Ред Булл» также хороша, как и их второй пилот, а он плетётся позади. Это ужасно. Они теперь чётко понимают, дело в машине, а не в пилотах. Другими словами, «Ред Булл» нужно сосредоточиться на создании нормальной машины», — приводит слова Коронела GPBlog.

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