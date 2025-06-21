Альберс: Расселл сильнее Пиастри и Норриса

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс высказался о пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле.

«Нравится вам это или нет, но Джордж Расселл невероятно стабилен. Он всегда выдаёт результат. Ставлю ли я его выше пилотов «Макларена» Пиастри и Норриса? Да. И выше Леклера. Однозначно.

Он ниже Ферстаппена, но лучше, чем Пиастри и Норрис. Я не говорю, что Оскар и Ландо плохие пилоты, но не думаю, что честно ставить их выше. Но я не считаю, например, справедливым, что Вильнёв или Хилл стали чемпионами при Михаэле Шумахере», — приводит слова Альберса De Telegraaf.

Напомним, Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Канады.