LADA Sport ROSNEFT одержала две победы в первый день этапа РСКГ на «Игора Драйв»

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT успешно стартовала на втором этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), который проходит в эти выходные на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. В первый соревновательный день пилоты команды взяли две победы в разных классах.

В SMP TCR Russia уверенно победил Иван Чубаров, финишировав с отрывом более 30 секунд от ближайших преследователей. Ещё более впечатляющий результат показали гонщики в классе «Супер-Продакшн»: Леонид Панфилов и Андрей Петухов заняли первое и второе места, а также принесли команде кубок за лучший результат. Соревнования продолжатся 22 июня.

Фото: LADA Sport ROSNEFT

«Роснефть» — генеральный спонсор команды с 2015 года. За это время LADA Sport ROSNEFT завоевала 45 чемпионских титулов в различных дисциплинах, включая кольцевые гонки, ралли и картинг.