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Источник в «Ред Булл» объяснил, почему «Мерседесу» невыгодно переманивать Ферстаппена

Источник в «Ред Булл» объяснил, почему «Мерседесу» невыгодно переманивать Ферстаппена
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Источник внутри австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» объяснил, почему в настоящий момент «Мерседесу» невыгодно переманивать четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в свой состав.

«Если Вольф возьмёт Ферстаппена, он поменяет двух гонщиков. Это также погубит карьеру Антонелли», — приводит слова неназванного источника в «Ред Булл» Auto Motor und Sport.

Напомним, контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года. При этом контракт Джорджа Расселла с «Мерседесом» завершается по окончании этого сезона.

Ранее уже сообщалось, что в «Мерседесе» заинтересованы в услугах Ферстаппена.

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