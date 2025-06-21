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Монтойя: не думаю, что «Ред Булл» настолько плох, как считается

Монтойя: не думаю, что «Ред Булл» настолько плох, как считается
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о болиде «Ред Булл» и работе с ним четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Я не думаю, что «Ред Булл» настолько плох, как считается. Это машина, которая построена под Макса. Ей непросто управлять, да, но она делает то, что он захочет. Обратите внимание, как Хэмилтон пилотирует «Феррари». У него дёргается руль, он не уверен в машине. Вы никогда не увидите подобного от Макса. Макс в этом году только один раз допустил срыв. Он потерял контроль над машиной, когда ему поставили «хард» в конце гонки в Барселоне.

Это был единственный случай, когда он растерялся. В остальном его болид довольно конкурентоспособен. Для пилотирования этой машины нужен стиль, который отличается от стиля любого другого гонщика. Макс просто потрясающе выступает», — приводит слова Монтойи GrandPrix247.

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