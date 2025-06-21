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Монтойя: Оукс активно продвигал Арона в «Альпин»

Монтойя: Оукс активно продвигал Арона в «Альпин»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации вокруг резервного гонщика «Альпин» Пауля Арона.

«Пауль Арон всё ещё там, но огромная разница между Колапинто и Ароном заключается в том, что у Пауля нет финансовой поддержки, которая есть у Франко, у него нет экономической силы за ним, и это имеет значение. Пауль уже многое потерял — человека, который его продвигал, это был Оливер Оукс.

Без Олли Оукса всё будет немного по-другому. С тех пор как он ушёл, вы ничего не слышите, они не упоминают его, разговоров о Пауле нет. Так что я думаю, что Олли был тем, кто упорно продвигал Пола», — приводит слова Монтойи AS Colombia.

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