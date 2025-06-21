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Хорнер: «Ред Булл» не собирается сдаваться

Хорнер: «Ред Булл» не собирается сдаваться
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен всё ещё способен побороться за титул в нынешнем сезоне.

«Между нами и «Маклареном» всё ещё есть существенная разница в очках. Но мы не собираемся сдаваться. Мы не прошли даже половину пути. Впереди есть много гонок, много спринтов. Если мы продолжим работать над обновлениями и повышением производительности машины, то нам не придётся сдаваться», — приводит слова Кристиана Хорнера GPBlog.

Макс Ферстаппен после 10 этапов сезона-2025 Формулы-1 располагается на третьей позиции в личном зачёте.

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