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Лоусон не видит разницы между составами «Пирелли» С5 и С6

Лоусон не видит разницы между составами «Пирелли» С5 и С6
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о новых самых мягких составах «Пирелли» — С6.

«Честно говоря, «софт» С6 не очень отличается от комплектов С5. В каком-то смысле вы ожидаете комплексного изменения, сдвига, но он не такой уж и большой. Мы не были достаточно смелы, чтобы сделать то, что делают некоторые команды, и использовать C5 в квалификации.

Для некоторых команд это сработало, но мы на самом деле чувствовали себя довольно комфортно на C6, особенно в Монако. Эти составы мало друг от друга отличаются», — приводит слова Лиама Лоусона RacingNews365.

Напомним, в квалификации Гран-при Канады некоторые команды использовали «медиум», роль которого выполняли шины С5.

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