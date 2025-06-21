Бриаторе: предпочитаю помнить счастливого Шумахера, а не просто лежащего на кровати

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о своём бывшем подопечном, семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере.

«Если я закрою глаза, я увижу, как он улыбается после победы. Я предпочитаю помнить его таким, а не просто лежащим на кровати. Хотя мы с Коринной часто разговариваем», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что к Михаэлю пропускают только троих: бывшего президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта, который был спортивным директором «Феррари» с 1993 по 2007 год, Росса Брауна — был техническим директором итальянской команды при Шумахере, и Герхарда Бергера — это бывший гонщик Формулы-1 с 1984 по 1997 год, а также бывший руководитель программы «БМВ» в Формуле-1, бывший совладелец команды «Торо Россо».