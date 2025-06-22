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Итальянские СМИ раскрыли, почему Ньюи отклонил предложение «Феррари»

Итальянские СМИ раскрыли, почему Ньюи отклонил предложение «Феррари»
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Итальянские СМИ раскрыли причину, по которой известный конструктор Эдриан Ньюи отказался от идеи перехода в «Феррари» и продолжил карьеру в команде «Астон Мартин».

«Ньюи нашёл перспективу присоединиться к «Феррари» увлекательной, однако была довольно простая причина, по которой он ответил отказом. Команда не хотела отдавать ему руководство спортивной составляющей. Кроме того, Ньюи понял, что в Маранелло слишком сильное давление», — сообщается в материале FUnoAnalisiTecnica.

Напомним, Ньюи приступил к работе в «Астон Мартин» в марте 2025 года после годичного перерыва. Ранее Ньюи работал в «Ред Булл».

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