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Доменикали поддержал Вассёра на фоне слухов об увольнении

Доменикали поддержал Вассёра на фоне слухов об увольнении
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поддержал руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра на фоне слухов о его возможном увольнении.

«Оставьте Фредерика Вассёра в покое. Он отлично справляется, и ему нужно оставаться сосредоточенным на своей цели. Ему нужно отключиться от внешнего давления. Сейчас ему нужно сохранить всю свою энергию, чтобы продолжить свою работу.

Я сказал ему и говорю вам официально: я верю в него! Он не должен попасть в ловушку слабости перед лицом этих атак, потому что они всегда происходят. Пусть он работает спокойно, только так «Феррари» сможет вернуться на вершину», — приводит слова Доменикали L'Equipe.

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