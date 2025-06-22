Доменикали поддержал Вассёра на фоне слухов об увольнении

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поддержал руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра на фоне слухов о его возможном увольнении.

«Оставьте Фредерика Вассёра в покое. Он отлично справляется, и ему нужно оставаться сосредоточенным на своей цели. Ему нужно отключиться от внешнего давления. Сейчас ему нужно сохранить всю свою энергию, чтобы продолжить свою работу.

Я сказал ему и говорю вам официально: я верю в него! Он не должен попасть в ловушку слабости перед лицом этих атак, потому что они всегда происходят. Пусть он работает спокойно, только так «Феррари» сможет вернуться на вершину», — приводит слова Доменикали L'Equipe.