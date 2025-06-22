«Квят бы меня побил». Хаджар рассказал об увлечении единоборствами

Пилот команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар стал гостем подкаста официального YouTube-канала Формулы-1 Beyond the Grid, где рассказал о том, что занимался дзюдо и любит заниматься боксом.

«Мой первый спорт — это дзюдо. Я начал в четыре года и занимался им девять лет. Картинг начался уже после этого. Чем больше я увлекался картингом, тем меньше в моей жизни было дзюдо. У меня коричневый пояс, и я хотел бы когда-нибудь получить чёрный. Так-то мне нужен месяц подготовки — и я мог бы получить чёрный пояс. Однажды я планирую это сделать.

В 13 лет я уже выступал в европейском картинге и закончил с дзюдо. Но сейчас я занимаюсь боксом, мне очень нравится. Это непросто, но, когда я возвращаюсь в Париж, прихожу к знакомому тренеру. Приятно иногда выпустить пар», — сказал Хаджар.

На это ведущий подкаста Том Кларксон ответил, что мог бы представить поединок Хаджара с российским экс-пилотом Формулы-1 Даниилом Квятом, который тоже занимается единоборствами.

«Он бы меня побил. Точно побил», — ответил Кларксону француз.

Даниил Квят с перерывом выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год. Он трижды поднимался на подиум и является самым успешным российским гонщиком «Больших призов». Покинув Формулу-1, Квят гонялся в том числе в гонках NASCAR и российских соревнованиях Russian Endurance Challenge. В сезоне-2024 Квят представлял «Ламборгини» в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а в этом году в экипаже с Роменом Грожаном выступает на гиперкаре итальянской марки в американском первенстве IMSA SportsCar Championship.