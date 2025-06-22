Никита Мигаль выиграл квалификацию RDS в Нижнем Новгороде

21 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» завершился первый соревновательный день четвёртого этапа Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Классическое расписание претерпело изменения: в субботу прошла не только квалификация, но и серия парных заездов топ-32 зачёта PRO. Еще одним сюрпризом для зрителей стал «бэквард челлендж» в финале соревновательного дня.

Победителем квалификации в зачёте PRO стал Никита Мигаль на Lexus IS300. Он набрал 97 баллов из 100, качественно выполнив задание судей. Также в числе лидеров турнирной таблицы PRO: Алексей Бахвалов (г. Санкт-Петербург) из команды «Tamashi Культура Заноса» на BMW G87, набравший 94 балла, и Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) за рулём BMW E92, выполнивший судейское задание на 93 балла.

«Утром перед квалификацией было реально страшно, но после разминки на мокром асфальте оценил свои силы и волнения стало меньше, появилась уверенность. После ознакомительных заездов проработали некоторые нюансы, и в итоге могу сказать, что квалификация прошла для меня довольно легко», — поделился Никита Мигаль.

Несмотря на сложные погодные условия — в Нижнем Новгороде с раннего утра лил дождь — по мокрому асфальту влететь в престижный «клуб 90+» в зачёте PRO также удалось Александру Мезенцеву из команды «Tamashi Культура Заноса», ростовчанину Валерию Богочарову и пилоту из Челябинска Дмитрию Путилину. Все три пилота проехали трассу на излюбленных дрифт-спортсменами автомобилях BMW E92 и получили 91 балл.

Победу в квалификации в зачёте NXT уже в третий раз за сезон одержал пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Артур Зелёный. После двух попыток пилота лучшим в его исполнении стал проезд на 93 балла. На BMW E92 под именем «Фантом» пилот показал динамичные заезды, допустив лишь малозначительные ошибки. В отличие от участников зачёта PRO, в NXT преодолеть планку в 90 баллов смог лишь победитель. Вторую строчку в квалификационном протоколе занял его сокомандник, пилот из Москвы Тимофей Добровольский за рулём Nissan Silvia S14 под именем «Бестия». Он получил 84,5 балла. Следом за ним в списке лидеров оказался Егор Филько — пилот за рулём BMW E92 выполнил судейское задание на 84 балла.