Пиастри: не думаю, что победа Расселла делает его претендентом на титул

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри не считает, что Джордж Расселл из «Мерседеса» может вмешаться в борьбу за титул на фоне победы в Гран-при Канады.

«Не думаю, что победа Расселла делает его претендентом на титул. В чемпионате Джордж всё ещё сильно отстаёт. «Мерседесы» были быстры в Монреале и в прошлом году, так что, мне кажется, такого результата они должны были достичь в прошлогодней гонке.

У них был обнадёживающий темп на многих этапах. И в основном они были быстры в квалификациях. Сейчас они наконец-то смогли это конвертировать в результат в гонке. Но, думаю, в долгосрочной перспективе у нас больше шансов», — приводит слова Пиастри RacingNews365.