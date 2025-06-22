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Пиастри: не думаю, что победа Расселла делает его претендентом на титул

Пиастри: не думаю, что победа Расселла делает его претендентом на титул
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри не считает, что Джордж Расселл из «Мерседеса» может вмешаться в борьбу за титул на фоне победы в Гран-при Канады.

«Не думаю, что победа Расселла делает его претендентом на титул. В чемпионате Джордж всё ещё сильно отстаёт. «Мерседесы» были быстры в Монреале и в прошлом году, так что, мне кажется, такого результата они должны были достичь в прошлогодней гонке.

У них был обнадёживающий темп на многих этапах. И в основном они были быстры в квалификациях. Сейчас они наконец-то смогли это конвертировать в результат в гонке. Но, думаю, в долгосрочной перспективе у нас больше шансов», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

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