Алонсо рассказал, что его удивило в сезоне-2025 Формулы-1

Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал о том, что его удивило в сезоне-2025 Формулы-1.

«Да, я немного удивлён. Думаю, я ждал очень плотной борьбы за титул. Да, соперничество достаточно плотное, но лидирующая команда, «Макларен», серьёзно опережает всех. Конечно, это удивительно, но впереди долгий чемпионат. В последних двух сезонах мы увидели, что нет гарантии, что во второй половине сезона та же команда будет доминировать.

Да, «Макларен» доминировал в первой половине сезона. Но во второй половине стоит посмотреть, что будет, но да, «Макларен» сейчас является ориентиром для всех», — приводит слова Фернандо Алонсо RacingNews365.