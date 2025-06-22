Риккардо раскритиковали за сотрудничество с букмекерами

Фанаты австралийского гонщика Даниэля Риккардо раскритиковали его в соцсетях за то, что он стал рекламировать букмекерскую контору.

«Поддержал бы бизнес-идею, если бы не прямая ссылка на букмекерскую контору», — написал пользователь Mar_Lehbi.

«Серьёзно, кто-то просил об этом? Тебе же не нужны так сильно деньги, ты чёртов миллионер, ты востребован. И вот что ты решил с этим сделать?» — написал пользователь под ником r1cbull.

«Серьёзно, приятель? Денег так мало, да? Из всех вещей, на которых ты решил поставить своё имя и лицо, ты выбрал азартные игры? Так чертовски разочаровывающе», — добавил пользователь под ником MagpieMetalcore.

Напомним, в рамках сотрудничества Риккардо станет продвигать соревновательную инициативу между игроками из трёх стран — Австралии, Великобритании и США. Главным призом конкурса станет пикник с Даниэлем Риккардо в Техасе в дни проведения матча НФЛ в этом сезоне.