Серхио Перес дал совет Франко Колапинто

Бывший гонщик Формулы-1 мексиканский пилот Серхио Перес высказался о карьере аргентинского пилота «Альпин» Франко Колапинто.

«Я думаю, что Франко действительно хорошо справляется со своей работой. У него большое будущее, но в Формуле-1 нужно идти к нему шаг за шагом, потому что дорога длинная. Я уверен, что он делает хорошие и правильные действия в своей карьере», — приводит слова Серхио Переса GPBlog.

Франко Колапинто закончил предыдущий этап чемпионата мира, Гран-при Канады, на 13-й позиции. Франко пока не набрал ни одного очка за четыре гонки, в которых он принял участие в нынешнем сезоне. 13-е место — лучший результат Колапинто в этом году. Он располагается на 20-м месте в личном зачёте.