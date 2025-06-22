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Пиастри: не воспринимаю этот сезон как единственный шанс на титул

Пиастри: не воспринимаю этот сезон как единственный шанс на титул
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился своими мыслями насчёт титульной гонки между ним и напарником, Ландо Норрисом.

«Думаю, я не рассматриваю это как свой единственный шанс. Конечно, я не знаю будущее, но я не думаю, что есть смысл в том, чтобы оказывать на себя дополнительное давление и думать, что либо ты сделаешь, либо умрёшь. Я в самом начале своей карьеры, и, очевидно, это отличная возможность, но я просто постараюсь выиграть столько гонок, сколько смогу. Надеюсь, в итоге это принесёт своё в личном зачёте.

Думаю, я усвоил за свою юниорскую карьеру, за первые несколько лет моей карьеры в Формуле-1, что нужно. Потому что в противном случае это может довольно быстро истощить», — приводит слова Оскара Пиастри GPBlog,

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