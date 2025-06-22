Киану Ривз посетил Гран-при Италии MotoGP

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, исполнитель роли Нео в фильме «Матрица», посетил Гран-при Италии MotoGP.
Фото: Кадр из трансляции
Ривз известен своей любовью к авто- и мотогонкам, он сам неоднократно участвовал в различных заездах, включая прошлогодние соревнования в официальной серии «Тойота». Что касается двух колёс, то Ривз является заядлым мотолюбителем.
Победу в гонке завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второе место у его брата Алекса Маркеса («Дукати»). Третьим финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио.
MotoGP. Гран-при Италии. Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») — 23 круга.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.942.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.136.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +5.081.
5. Марко Бедзекки («Априлья») +9.329.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +16.866.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +18.526.
8. Педро Акоста («КТМ») +19.349.
9. Брэд Биндер («КТМ») +19.377.
10. Ай Огура («Априлья») +21.943.