Киану Ривз посетил Гран-при Италии MotoGP

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, исполнитель роли Нео в фильме «Матрица», посетил Гран-при Италии MotoGP.

Фото: Кадр из трансляции

Ривз известен своей любовью к авто- и мотогонкам, он сам неоднократно участвовал в различных заездах, включая прошлогодние соревнования в официальной серии «Тойота». Что касается двух колёс, то Ривз является заядлым мотолюбителем.

Победу в гонке завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второе место у его брата Алекса Маркеса («Дукати»). Третьим финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио.

MotoGP. Гран-при Италии. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 23 круга.

2. Алекс Маркес («Дукати») +1.942.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.136.

4. Франческо Баньяя («Дукати») +5.081.

5. Марко Бедзекки («Априлья») +9.329.

6. Франко Морбиделли («Дукати») +16.866.

7. Рауль Фернандес («Априлья») +18.526.

8. Педро Акоста («КТМ») +19.349.

9. Брэд Биндер («КТМ») +19.377.

10. Ай Огура («Априлья») +21.943.