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Киану Ривз посетил Гран-при Италии MotoGP

Киану Ривз посетил Гран-при Италии MotoGP
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Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, исполнитель роли Нео в фильме «Матрица», посетил Гран-при Италии MotoGP.

Фото: Кадр из трансляции

Ривз известен своей любовью к авто- и мотогонкам, он сам неоднократно участвовал в различных заездах, включая прошлогодние соревнования в официальной серии «Тойота». Что касается двух колёс, то Ривз является заядлым мотолюбителем.

Победу в гонке завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второе место у его брата Алекса Маркеса («Дукати»). Третьим финишировал итальянец Фабио Ди Джаннантонио.

MotoGP 2025. Этап 9, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Основная гонка
22 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:09.214
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.942
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+2.136

MotoGP. Гран-при Италии. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 23 круга.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.942.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.136.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +5.081.
5. Марко Бедзекки («Априлья») +9.329.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +16.866.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +18.526.
8. Педро Акоста («КТМ») +19.349.
9. Брэд Биндер («КТМ») +19.377.
10. Ай Огура («Априлья») +21.943.

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