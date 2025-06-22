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Ваулз объяснил, в чём проблема подписания Алекса Палоу в команду Формулы-1

Ваулз объяснил, в чём проблема подписания Алекса Палоу в команду Формулы-1
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о том, с какими проблемами могут столкнуться команды при попытке подписать контракт с трёхкратным чемпионом IndyCar Алексом Палоу.

«Палоу супербыстрый. Он был в нашем списке. Но есть две проблемы. С его послужным списком он бы не был дешёвым подписанием. Думаю, стоило рассчитывать на диапазон выше $ 5 млн. Палоу пришлось бы пройти ту же программу, что и Кими Антонелли и Оливеру Берману. Они проехали 10 тысяч километров на старых машинах Формулы-1.

Это значит, что ему придётся взять год отпуска и полностью пожертвовать собой ради подготовки. Я с трудом могу себе представить, что он захочет это сделать, учитывая его статус», — приводит слова Ваулза Motorsport Week.

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