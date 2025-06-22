«Нет повода для улыбок». Окон — о проблемах «Альпин»

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о своей бывшей команде «Альпин».

«Никогда нет повода для улыбок, когда кто-то страдает. Для меня всё было совершенно ясно, я давно хотел перейти сюда. Я принял решение. Было понятно, что у нас с командой разные цели. Мне нужен был новый вызов, потому что мы не собирались идти вперёд вместе и не соглашались во многих вещах.

«Альпин» были быстры в Бахрейне и на некоторых трассах. Они продолжат работать над машиной, а отставание можно отыграть буквально за одну гонку. Так что, даже если они сейчас последние, это не значит, что здесь они закончат сезон. Нам нужно работать над собой и делать всё возможное. Но да, мне комфортно в «Хаасе». Но «Альпин» всегда будет занимать особое место в моем сердце», — приводит слова Окона RacingNews365.