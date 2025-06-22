Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нет повода для улыбок». Окон — о проблемах «Альпин»

«Нет повода для улыбок». Окон — о проблемах «Альпин»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о своей бывшей команде «Альпин».

«Никогда нет повода для улыбок, когда кто-то страдает. Для меня всё было совершенно ясно, я давно хотел перейти сюда. Я принял решение. Было понятно, что у нас с командой разные цели. Мне нужен был новый вызов, потому что мы не собирались идти вперёд вместе и не соглашались во многих вещах.

«Альпин» были быстры в Бахрейне и на некоторых трассах. Они продолжат работать над машиной, а отставание можно отыграть буквально за одну гонку. Так что, даже если они сейчас последние, это не значит, что здесь они закончат сезон. Нам нужно работать над собой и делать всё возможное. Но да, мне комфортно в «Хаасе». Но «Альпин» всегда будет занимать особое место в моем сердце», — приводит слова Окона RacingNews365.

Материалы по теме
Названа сумма, которую обнаружили у арестованного брата экс-руководителя «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android