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Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» побороться за чемпионство в 2025 году

Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» побороться за чемпионство в 2025 году
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер взвесил шансы своей команды побороться за титул в сезоне 2025 года, и считает, что им необходимо мобилизовать все свои силы прямо сейчас, чтобы оставаться в борьбе.

«Мне кажется, что это будет сделать крайне сложно. Мы сильно отстаём по очкам в чемпионате. Для того чтобы завоевать титул, нам нужно уже сейчас начинать доминировать.

Не думаю, что у нас в команде ожидаются какие-либо обновления болида, которые позволят нам думать, что нам удастся вернуться в чемпионскую гонку. Для нас было бы лучше улучшать свои результаты от гонки к гонке, выжимая максимум на каждом Гран-при. Первая половина сезона для нас оказалась неудовлетворительной, но мы продолжим стараться и не будем сбавлять оборотов, а затем посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Напомним, Леклер идёт на пятом месте в личном зачёте, имея в активе 104 очка. Лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 198 очков.

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