Ральф Шумахер: в «Макларене» приняли решение вести к чемпионству Пиастри, а не Норриса

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что в британском коллективе «Макларен» отказались от идеи прикладывать усилия для того, чтобы привести пилота команды Ландо Норриса к званию чемпиона Ф-1.

«Как мне кажется, в «Макларене» приняли решение сфокусироваться на том, чтобы привести Пиастри к чемпионству. Ландо стал показывать свои слабости и совершать много ошибок, включая то бессмысленное столкновение с Оскаром в Канаде. Да, он извинился. И данный шаг показывает, какой Норрис замечательный человек. Однако это не имеет значения, потому что благородные люди редко выигрывают титулы», — приводит слова Шумахера портал Sportskeeda.