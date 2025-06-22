У легенды Формулы-1 Гордона Мюррея диагностировали рак

79-летний британский инженер и дизайнер, один из самых успешных конструкторов в истории Формулы-1, создатель болидов «Брэбем» и «Макларен» Гордон Мюррей сообщил о том, что у него диагностирован рак пищевода в 2024 году.

«В течение 15 лет я ходил на эндоскопию и биопсию каждый год. Мы поймали обнаружили его с помощью одного из этих процедур.

Проблема рака пищевода заключается в том, что он не имеет особых симптомов, пока не станет слишком поздно, поэтому процент выживаемости очень низок», — приводит слова Мюррея.

В 2007 году Мюррей ушёл из «Макларен» и основал собственное инженерное бюро Gordon Murray Design, которое выполняет дизайн и прототипирование для внешних заказчиков.