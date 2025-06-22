Монтойя: сейчас Хэмилтон больше, чем когда-либо, жаждет доказать, что все вокруг не правы

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился мыслями насчёт эмоционального настроя семикратного чемпиона Ф-1 и пилота итальянской «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона.

«Прямо сейчас Хэмилтон больше, чем когда-либо, жаждет доказать всем вокруг, что они не правы. Но если в следующем сезоне всё сложится так же неудачно, то Льюис может начать говорить: «Мне всё равно». Однако сейчас Хэмилтон давит на «Феррари». Не уверен, довольны ли в команде этим. Мне действительно кажется, что Льюису нужно заставить работать инженеров в стрессе, нравится им это или нет. Они должны понять, что Хэмилтон не стремится быть грубым с ними. Его цель — сделать машину лучше», — приводит слова Монтойи портал Sportskeeda.