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Хорнер: Цунода близок к Максу. Надеюсь, Юки станет больше уверен в себе и будет ещё лучше

Хорнер: Цунода близок к Максу. Надеюсь, Юки станет больше уверен в себе и будет ещё лучше
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Руководитель австрийского коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер лестно высказался в адрес пилота своей команды японца Юки Цуноды.

«После того как Юки присоединился к нашей команде, он с самого начала уверенно чувствовал себя за рулём болида. Однако, как мне кажется, инцидент в Имоле повлиял на его уверенность в себе. И, судя по показателям, которые мы видим, Цунода действительно близок к Максу. Надеюсь, что со временем Юки станет больше уверен в себе и будет ещё лучше в Гран-при», — приводит слова Хорнера портал Sportskeeda.

Напомним, Цунода перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Буллз» в конце марта, заменив новозеландского гонщика Лиама Лоусона. Тот, в свою очередь, занял место Юки в итальянской команде.

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