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Джордж Расселл раскрыл причины своего успешного выступления на Гран-при Канады

Джордж Расселл раскрыл причины своего успешного выступления на Гран-при Канады
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл назвал основные причины своего удачного выступления на Гран-при Канады, где он одержал победу.

«Говоря откровенно, да — я был удивлён своим выступлением. Несмотря на жаркую погоду в Канаде, у нас не возникало проблем с перегревом шин. На этой трассе очень гладкий асфальт, и повороты медленные, поэтому шины не подвержены особой нагрузке.

Мы ожидали проблем с перегревом шин, но не сомневались в том, что эта трасса хорошо подойдёт под сильные стороны нашей машины, как и в прошлом году.

Ну, мы прекрасно понимаем, что на многих других трассах всё уже будет совсем иначе. Но здорово, что мы смогли использовать свой шанс и победили», — приводит слова Расселла Racing News 365.

Напомним, Расселл на текущий момент занимает четвёртое место в личном зачёте, имея в активе 136 очков.

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