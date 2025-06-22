Алонсо объяснил, почему принял решение участвовать в «24 часах Ле-Мана» в 2019 году

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился своими мыслями о том, как успехи в других чемпионатах, включая победу в «24 часах Ле-Мана» в 2019 году, повлияли на него.

«Сейчас нахожусь на другом этапе своей карьеры, и, возможно, в 2018 году мне тоже нужно было доказать себе, что я способен побеждать. Мне необходимо было снова ощутить радость от успеха, чтобы стать более расслабленным и получать удовольствие от своей работы.

После триумфа в Ле-Мане и Дейтоне, где проявил себя конкурентоспособным и быстрым, почувствовал себя более спокойным», — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.