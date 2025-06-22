Дэвид Култхард посоветовал Ландо Норрису меньше общаться с прессой

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард считает, что пилот «Макларена» Ландо Норрис слишком много времени уделяет общению с прессой, из-за чего теряет фокус в гонках.

«Конечно, каждый вправе делать то, что считает нужным. Но поверьте, лучше меньше трепаться языком, чтобы потом было меньше надобности объясняться по тому или иному моменту. Пилот, который претендует на чемпионство, должен минимизировать расход своей энергии.

Скажу так. Даже когда ты заряжен на все 100%, то около 20% ты потратишь на общение с прессой, и в итоге выйдешь на гонку с 80% готовности, в то время как твой соперник будет готов на полную.

Да, я так и не смог стать чемпионом, но у меня огромный опыт в Формуле-1, я выступал в команде с несколькими чемпионами. И, поверьте, каждый из них старался сохранить максимум энергии», — приводит слова Култхарда Speedweek.

Напомним, Норрис в настоящий момент занимает второе место в личном зачёте, имея в активе 176 очков, в то время как лидирует его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри — 198 очков.