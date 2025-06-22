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Алонсо: мы неконкурентоспособны, вряд ли наберём много очков в этом сезоне

Алонсо: мы неконкурентоспособны, вряд ли наберём много очков в этом сезоне
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43-летний двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил, что не беспокоится о неудовлетворительных результатах команды в первой половине сезона.

«Сезон-2023 стал для меня хорошим стимулом. Тогда я перешёл в «Астон Мартин», где добился некоторого успеха и получил признание. А уже в следующем году начнёт действовать новый технический регламент и мы войдём в сезон вместе с Эдрианом, чувствуя себя совершенно иначе.

Текущий сезон для нас — это период ожидания. Мы неконкурентоспособны, вряд ли наберём много очков. Но наша команда по-прежнему очень сосредоточена и мотивирована на то, чтобы в следующем году стать достойными претендентами. Ощущения, безусловно, совсем другие», — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.

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