Роберт Шварцман вылетел на четвёртом круге гонки IndyCar на трассе «Роуд Америка»

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema в американской серии IndyCar, сошёл с дистанции очередной гонки сезона, которая проходит в эти минуты на трассе «Роуд Америка».

Шварцман стартовал с 17-й позиции, но на старте поднялся на 16-ю строчку. Однако затем на рестарте Роберт заблокировал колёса на торможении к 12-му повороту, вылетел в гравий и заглох. Отметим, что это лишь второй в сезоне сход Шварцмана — ранее он врезался в заграждения при заезде на пит-стоп в гонке «500 миль Индианаполиса», которую начал с поула после сенсационно выигранной квалификации.

На момент написания заметки гонка XPEL Grand Prix ещё продолжается. Пелотон возглавляет Скотт Макглоклин, опередивший стартовавшего с поула Луи Фостера.