МАЗ и организаторы «Дакара» договорились насчёт денег, не возвращённых белорусам

Белорусская спортивная команда по ралли-рейдам МАЗ-СПОРТавто завершила спор с организаторами «Дакара» по поводу крупной суммы денег, уплаченных за стартовый взнос, который из-за санкций Евросоюза против головного завода так и не вернули. Стороны сошлись на том, что эта сумма будет засчитана при первом же ближайшем участии команды в соревнованиях. Об этом сообщил руководитель и ведущий пилот команды Сергей Вязович.

«Хотя бы здесь договорились, физически деньги не вернули, но, как только приезжаем, этот взнос засчитывается. Как скоро это произойдёт — если бы это знал, совсем другие планы строил бы для команды и её подготовки. Надеемся, что здравый смысл наконец-то будет преобладать и всё вернётся на свои места», — сказал Вязович в интервью телеканалу «Беларусь 5».

Напомним, в декабре 2021 года МАЗ был отстранён от участия в Дакаре-2022.