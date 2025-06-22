Пилот, финишировавший третьим в гонке IndyCar, отметил подиум пивом, брошенным с трибун

27-летний американский пилот Сантино Ферруччи, представляющий команду AJ Foyt Enterprises в серии IndyCar, отметил брошенным одним из зрителей пивом то, что финишировал третьим в очередной гонке, которая прошла на трассе «Роуд Америка».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Сантино выступал в Формуле-3, Формуле-2, а также был резервным пилотом американской команды «Хаас» в Формуле-1. Интересно, что другим резервистом коллектива, наряду с Ферруччи, был монегаск Шарль Леклер, который в данный момент представляет «Феррари» в качестве боевого гонщика.

В серии IndyCar американец дебютировал в июне 2018 года на Гран-при Детройта за команду Dale Coyne Racing.