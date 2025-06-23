«Невозможно думать о чемпионстве». Франческо Баньяя — о четвёртом месте на ГП Италии
Поделиться
28-летний итальянский мотогонщик Франческо Баньяя, выступающий за команду «Дукати», высказался о своём настрое в борьбе за титул чемпиона MotoGP в текущем сезоне после Гран-при Италии, по итогам которого он финишировал четвёртым.
MotoGP 2025. Этап 9, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Основная гонка
22 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:09.214
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.942
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+2.136
«В таком случае невозможно думать о победе в чемпионате. Если я участвую в таких гонках и мы ничего не меняем в мотоцикле, оставляя его прежним, то просто сложно думать о чемпионстве. Поэтому нам просто нужно сделать что-то другое, надеясь найти решение.
У нас есть потенциал. Знаю, что могу бороться за победу. То, что я сделал вчера на первых шести-семи кругах, смогу сделать всегда. Мне просто нужно чувствовать себя хорошо с моим мотоциклом», — приводит слова Баньяи портал Motorsport.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2025
-
00:32
- 22 июня 2025
-
23:33
-
23:04
-
23:02
-
22:05
-
21:13
-
21:07
-
20:09
-
19:56
-
19:15
-
18:56
-
18:08
-
18:01
-
17:25
-
16:52
-
16:36
-
15:56
-
15:53
-
14:43
-
14:03
-
12:52
-
12:42
-
11:52
-
10:58
-
09:00
-
08:33
-
00:50
-
00:46
- 21 июня 2025
-
23:37
-
22:48
-
22:39
-
21:58
-
21:53
-
20:53
-
20:24