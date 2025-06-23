«Невозможно думать о чемпионстве». Франческо Баньяя — о четвёртом месте на ГП Италии

28-летний итальянский мотогонщик Франческо Баньяя, выступающий за команду «Дукати», высказался о своём настрое в борьбе за титул чемпиона MotoGP в текущем сезоне после Гран-при Италии, по итогам которого он финишировал четвёртым.

«В таком случае невозможно думать о победе в чемпионате. Если я участвую в таких гонках и мы ничего не меняем в мотоцикле, оставляя его прежним, то просто сложно думать о чемпионстве. Поэтому нам просто нужно сделать что-то другое, надеясь найти решение.

У нас есть потенциал. Знаю, что могу бороться за победу. То, что я сделал вчера на первых шести-семи кругах, смогу сделать всегда. Мне просто нужно чувствовать себя хорошо с моим мотоциклом», — приводит слова Баньяи портал Motorsport.