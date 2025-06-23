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«Невозможно думать о чемпионстве». Франческо Баньяя — о четвёртом месте на ГП Италии

«Невозможно думать о чемпионстве». Франческо Баньяя — о четвёртом месте на ГП Италии
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28-летний итальянский мотогонщик Франческо Баньяя, выступающий за команду «Дукати», высказался о своём настрое в борьбе за титул чемпиона MotoGP в текущем сезоне после Гран-при Италии, по итогам которого он финишировал четвёртым.

MotoGP 2025. Этап 9, Тоскана, Италия
Гран-при Италии. Основная гонка
22 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:09.214
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.942
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+2.136

«В таком случае невозможно думать о победе в чемпионате. Если я участвую в таких гонках и мы ничего не меняем в мотоцикле, оставляя его прежним, то просто сложно думать о чемпионстве. Поэтому нам просто нужно сделать что-то другое, надеясь найти решение.

У нас есть потенциал. Знаю, что могу бороться за победу. То, что я сделал вчера на первых шести-семи кругах, смогу сделать всегда. Мне просто нужно чувствовать себя хорошо с моим мотоциклом», — приводит слова Баньяи портал Motorsport.

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