Пилот NASCAR выиграл гонку, несмотря на ошибку на дозаправке

Пилот команды Joe Gibbs Racing Чейз Бриско выиграл гонку The Great American Getaway 400 — 17-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на триовале «Поконо». Для Бриско это третья победа в карьере — и первая после перехода в Joe Gibbs Racing перед сезоном-2025.

Бриско закрепился в лидерах гонки перед финальным пит-стопом, однако во время дозаправки в бак попало меньше топлива, чем рассчитывала команда, из-за чего на последних 40 кругах гонщику пришлось беречь горючее. Тем не менее Чейз поддерживал достаточно высокий темп, чтобы обезопасить себя от атак Денни Хэмлина, который вернулся в строй после рождения дочери и пропущенного в связи с ним этапа на прошлой неделе. Топ-3 замкнул Райан Блейни из Team Penske.

Самый крупный инцидент гонки произошёл на 83-м круге, когда во втором повороте развернуло Кайла Буша. В попытке увернуться от неуправляемой машины столкнулись Кристофер Белл и победитель мексиканской гонки Шейн ван Гисберген, а Тай Диллон потерял контроль над своим автомобилем. Все четверо, впрочем, продолжили заезд. Так, Белл занял 17-е место, Буш классифицирован 20-м.

NASCAR Cup Series. The Great American Getaway 400, «Поконо» (топ-10):

1. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 160 кругов

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.6 сек

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0.9

4. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +2.7

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5.1

6. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +12.3

7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.8

8. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +13.0

9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +13.4

10. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +13.5.

Бриско стал уже 11-м пилотом, одержавшим победу в гонках регулярного сезона. В борьбе за оставшиеся пять мест в плей-офф лидируют Чейз Эллиотт и Тайлер Реддик, тогда как Бубба Уоллас и Алекс Боуман находятся в опасной близости к зоне вылета.

Борьба за места в топ-16:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дейтоне-500»

5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Нэшвилле

6. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в «Кока-Кола 600»

7. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Поконо

8. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Техасе

9. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — победа на «Талладеге»

10. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») — победа в Лас-Вегасе

11. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Мехико

12. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 543 очка

13. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 490

14. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 421

15. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 412

16. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 403

17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 383

18. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 344

19. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 341

20. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 340.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Quaker State 400 — пройдёт на овале «Атланта Мотор Спидвей» 28 июня.