Пилот NASCAR выиграл гонку, несмотря на ошибку на дозаправке

Пилот команды Joe Gibbs Racing Чейз Бриско выиграл гонку The Great American Getaway 400 — 17-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на триовале «Поконо». Для Бриско это третья победа в карьере — и первая после перехода в Joe Gibbs Racing перед сезоном-2025.
Бриско закрепился в лидерах гонки перед финальным пит-стопом, однако во время дозаправки в бак попало меньше топлива, чем рассчитывала команда, из-за чего на последних 40 кругах гонщику пришлось беречь горючее. Тем не менее Чейз поддерживал достаточно высокий темп, чтобы обезопасить себя от атак Денни Хэмлина, который вернулся в строй после рождения дочери и пропущенного в связи с ним этапа на прошлой неделе. Топ-3 замкнул Райан Блейни из Team Penske.
Самый крупный инцидент гонки произошёл на 83-м круге, когда во втором повороте развернуло Кайла Буша. В попытке увернуться от неуправляемой машины столкнулись Кристофер Белл и победитель мексиканской гонки Шейн ван Гисберген, а Тай Диллон потерял контроль над своим автомобилем. Все четверо, впрочем, продолжили заезд. Так, Белл занял 17-е место, Буш классифицирован 20-м.
NASCAR Cup Series. The Great American Getaway 400, «Поконо» (топ-10):
1. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 160 кругов
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.6 сек
3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0.9
4. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +2.7
5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5.1
6. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +12.3
7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.8
8. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +13.0
9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +13.4
10. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +13.5.
Бриско стал уже 11-м пилотом, одержавшим победу в гонках регулярного сезона. В борьбе за оставшиеся пять мест в плей-офф лидируют Чейз Эллиотт и Тайлер Реддик, тогда как Бубба Уоллас и Алекс Боуман находятся в опасной близости к зоне вылета.
Борьба за места в топ-16:
1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы
3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы
4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в «Дейтоне-500»
5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Нэшвилле
6. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в «Кока-Кола 600»
7. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Поконо
8. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Техасе
9. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — победа на «Талладеге»
10. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») — победа в Лас-Вегасе
11. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Мехико
12. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 543 очка
13. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 490
14. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 421
15. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 412
16. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 403
17. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 383
18. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 344
19. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 341
20. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 340.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Quaker State 400 — пройдёт на овале «Атланта Мотор Спидвей» 28 июня.