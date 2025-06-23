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«Начало конца». Эксперт объяснил, почему Вассёра действительно могут уволить из «Феррари»

«Начало конца». Эксперт объяснил, почему Вассёра действительно могут уволить из «Феррари»
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Автоспортивный журналист Ральф Бах поделился мнением о слухах о возможном уходе Фредерика Вассёра с поста руководителя «Феррари». Ранее с соответствующей информацией вышли сразу несколько итальянских СМИ.

«Я думаю, у него серьёзная проблема. Обычно не стоит воспринимать всерьёз каждую историю, которая циркулирует в интернете. Corriere della Sera и Gazzetta dello Sport опубликовали эту историю почти одновременно. Если бы не эти две газеты, можно было бы говорить, что да, это всего лишь слухи. Но по своему опыту я знаю, что «Фиат» также является акционером издательства, которое выпускает эти газеты. Это означает, что, если они публикуют подобный материал, они должны проконсультироваться с издателем. Затем издатель поговорит с Джоном Элканном (президент «Феррари». – Прим. «Чемпионата»). Я совершенно уверен, что Элканн узнал об этой истории и не остановил её выход. Это, можно сказать, начало конца», — сказал Бах на канале F1-insider.com в YouTube.

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