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Шварцман высказался после схода на четвёртом круге гонки IndyCar на трассе «Роуд Америка»

Шварцман высказался после схода на четвёртом круге гонки IndyCar на трассе «Роуд Америка»
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Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema Racing в американской серии IndyCar, прокомментировал свой сход в гонке девятого этапа сезона на трассе «Роуд Америка» после вылета в гравий.

«Очень грустное завершение уикенда. Нам удалось сделать машину немного лучше, но ещё во второй тренировке у нас возникла проблема: что-то произошло при торможении, я заблокировал задние колеса и меня развернуло. Мы не до конца разобрались, в чём дело, и проблема вновь проявилась и в гонке. Мне удалось довольно неплохо стартовать, а затем, защищаясь от Ринуса [Викея], я просто заблокировал задние колеса и потерял управление. Это было очень странно. Иногда бывают хорошие уикенды, иногда – плохие. В целом этот был лучше, но нам просто нужно извлечь урок и добиться прогресса к следующему этапу», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

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