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Монтойя обозначил срок, когда Хэмилтон и Алонсо могут завершить карьеру

Монтойя обозначил срок, когда Хэмилтон и Алонсо могут завершить карьеру
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что сезон 2026 или 2027 года может стать последним как для пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, так и для Льюиса Хэмилтона, представляющего «Феррари».

«Лично я считаю, что 2026 или 2027 год станет последним сезоном Фернандо. То же самое могу сказать про Льюиса. Если «Феррари» не изменится и не улучшится, ему будет трудно оставаться здесь ещё много лет», — приводит слова Монтойи F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале AS Colombia в YouTube.

Отметим, что Алонсо сейчас 43 года, а Хэмилтону 40 лет.

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