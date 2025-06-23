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Валттери Боттас показал забавное видео на фоне возможного перехода в «Кадиллак»

Валттери Боттас показал забавное видео на фоне возможного перехода в «Кадиллак»
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Финский гонщик и резервист «Мерседеса» Валттери Боттас разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал забавное видео на фоне слухов о переходе в американскую команду «Кадиллак».

«Нравится ли нам это место?» — подписал видео финский спортсмен.

Валттери Боттас показал забавное видео на фоне возможного перехода в «Кадиллак»:

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. Валттери считается одним из главных претендентов на место в команде.

Ранее сообщалось, что Боттас оплатил ужин для ста с лишним сотрудников «Мерседеса» в Канаде в рамках ежегодной традиции.

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