Анатолий Щербак и Артур Зелёный стали победителями четвёртого этапа RDS Open

В Нижнем Новгороде завершился четвёртый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open).
В зачёте PRO по итогам ТОП-4 за победу боролись Анатолий Щербак и Валерий Богочаров. Пилоты показали результативный, плотный и агрессивный заезд с первой попытки, без перезаездов. В роли преследователя Валерий Богочаров совершил ошибку, его автомобиль развернуло, а его соперник тем временем продолжил движение и заехал на самую высокую ступень пьедестала. Таким образом, Анатолий Щербак стал победителем четвёртого этапа RDS Open в зачёте PRO.
В борьбе за третье место в зачётной группе PRO встретились Андрей Рябов и Егор Губин. Пилоты до последнего боролись за возможность забрать бронзовую медаль соревнований, и после парного заезда и OMT третье место судьи отдали Егору Губину, которому уже удавалось занять эту ступень на пьедестале на предыдущем этапе.
RDS Open 2025. 4-й этап. Нижегородское кольцо. Личный зачёт.
ТОП-3, зачёт PRO:
1. Анатолий Щербак (г. Москва) — 262 балла.
2. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) — 194 балла.
3. Егор Губин (г. Москва) — 156 баллов.
ТОП-3, зачёт NXT:
1. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 272 балла.
2. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 199 баллов.
3. Анастасия Дандылева (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 159 баллов.
RDS Open 2025. 4-й этап. Нижегородское кольцо. Командный зачёт.
1. STAR PЁR STARS AIMOL — 598 баллов.
2. «Tamashi Культура Заноса 2» — 331 балл.
3. Full Throttle — 188 баллов.
По итогам четырёх прошедших этапов первую строчку турнирной таблицы в зачёте PRO занимает Валерий Богочаров, обогнав лидера предыдущих трех этапов Фёдора Воробьёва. В зачёте NXT лидерство с большим отрывом сохраняется за Тимофеем Добровольским.
RDS Open 2025. Личный зачёт.
ТОП-3, зачёт PRO:
1. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) — 547 баллов.
2. Фёдор Воробьёв (г. Москва) — 543 балла.
3. Анатолий Щербак (г. Москва) — 523 балла.
ТОП-3, зачёт NXT:
1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1000 баллов.
2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 813 баллов.
3. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 572 балла.
RDS Open 2025. Командный зачёт:
1. STAR PЁR STARS AIMOL — 2070 баллов.
2. Tamashi Культура Заноса 2 — 1048 баллов.
3. Tamashi Культура Заноса — 969 баллов.
Следующий этап RDS Open состоится 12 июля на трассе Moscow Raceway в Москве.