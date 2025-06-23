Анатолий Щербак и Артур Зелёный стали победителями четвёртого этапа RDS Open

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В Нижнем Новгороде завершился четвёртый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open).

В зачёте PRO по итогам ТОП-4 за победу боролись Анатолий Щербак и Валерий Богочаров. Пилоты показали результативный, плотный и агрессивный заезд с первой попытки, без перезаездов. В роли преследователя Валерий Богочаров совершил ошибку, его автомобиль развернуло, а его соперник тем временем продолжил движение и заехал на самую высокую ступень пьедестала. Таким образом, Анатолий Щербак стал победителем четвёртого этапа RDS Open в зачёте PRO.

В борьбе за третье место в зачётной группе PRO встретились Андрей Рябов и Егор Губин. Пилоты до последнего боролись за возможность забрать бронзовую медаль соревнований, и после парного заезда и OMT третье место судьи отдали Егору Губину, которому уже удавалось занять эту ступень на пьедестале на предыдущем этапе.

RDS Open 2025. 4-й этап. Нижегородское кольцо. Личный зачёт.

ТОП-3, зачёт PRO:

1. Анатолий Щербак (г. Москва) — 262 балла.

2. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) — 194 балла.

3. Егор Губин (г. Москва) — 156 баллов.

ТОП-3, зачёт NXT:

1. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 272 балла.

2. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 199 баллов.

3. Анастасия Дандылева (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 159 баллов.

RDS Open 2025. 4-й этап. Нижегородское кольцо. Командный зачёт.

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 598 баллов.

2. «Tamashi Культура Заноса 2» — 331 балл.

3. Full Throttle — 188 баллов.

По итогам четырёх прошедших этапов первую строчку турнирной таблицы в зачёте PRO занимает Валерий Богочаров, обогнав лидера предыдущих трех этапов Фёдора Воробьёва. В зачёте NXT лидерство с большим отрывом сохраняется за Тимофеем Добровольским.

RDS Open 2025. Личный зачёт.

ТОП-3, зачёт PRO:

1. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) — 547 баллов.

2. Фёдор Воробьёв (г. Москва) — 543 балла.

3. Анатолий Щербак (г. Москва) — 523 балла.

ТОП-3, зачёт NXT:

1. Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1000 баллов.

2. Артур Зелёный (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 813 баллов.

3. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 572 балла.

RDS Open 2025. Командный зачёт:

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 2070 баллов.

2. Tamashi Культура Заноса 2 — 1048 баллов.

3. Tamashi Культура Заноса — 969 баллов.

Следующий этап RDS Open состоится 12 июля на трассе Moscow Raceway в Москве.