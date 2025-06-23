«Им нет места в «Мерседесе»! Тото Вольф выступил с предупреждением

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил вклад сотрудников команды в общий успех коллектива.

«Есть и другие люди, которые являются частью успеха. С первого дня в Формуле-1 я не делаю разницы между гонщиками и остальной частью команды. У нас работает 2500 суперзвёзд. Трудятся ли они в отделе механики, аэродинамики или за рулём автомобиля, я не собираюсь относиться к ним иначе. Если кто-то проявит эгоизм и поставит под угрозу наш общий успех или нанесёт ущерб нашему бренду, я буду безжалостен. Им нет места в этой команде!» — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Bloomberg Hot Pursuit.

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