Андреа Кими Антонелли окончил школу

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли сообщил об окончании школы.
«Повышение!» — написал Антонелли в социальных сетях, опубликовав фотографию.
Фото: из личного архива Андреа Кими Антонелли
Андреа Кими Антонелли 18 лет. Выступал в итальянской Формуле-4, а также в Формуле-2, где по итогам сезона-2024 занял шестое место. В 2025 году дебютировал в Формуле-1, став пилотом немецкой команды «Мерседес».
На минувшем Гран-при Канады итальянец показал лучший результат в карьере, финишировав третьим и уступив лишь четырёхкратному чемпиону мира голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и британскому напарнику Джорджу Расселлу.
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