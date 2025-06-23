Дино Беганович заменит Леклера, а Алекс Данн — Норриса в пятничной практике ГП Австрии

Участник гоночной академии «Феррари» Дино Беганович заменит Шарля Леклера в первой тренировке Гран-при Австрии. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

В то же время юниор «Макларена» Алекс Данн также выступит в Шпильберге. Как сообщает пресс-служба «Макларена», ирландец заменит Ландо Норриса в первой практике.

Гран-при Австрии состоится с 27 по 29 июня. Первое место в Кубке конструкторов в настоящий момент занимает «Макларен», на счету которого 374 очка. На второй позиции располагается «Мерседес» (199 баллов), топ-3 замыкает «Феррари» (183 очка).

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