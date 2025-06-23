Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дино Беганович заменит Леклера, а Алекс Данн — Норриса в пятничной практике ГП Австрии

Дино Беганович заменит Леклера, а Алекс Данн — Норриса в пятничной практике ГП Австрии
Комментарии

Участник гоночной академии «Феррари» Дино Беганович заменит Шарля Леклера в первой тренировке Гран-при Австрии. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

В то же время юниор «Макларена» Алекс Данн также выступит в Шпильберге. Как сообщает пресс-служба «Макларена», ирландец заменит Ландо Норриса в первой практике.

Гран-при Австрии состоится с 27 по 29 июня. Первое место в Кубке конструкторов в настоящий момент занимает «Макларен», на счету которого 374 очка. На второй позиции располагается «Мерседес» (199 баллов), топ-3 замыкает «Феррари» (183 очка).

Материалы по теме
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»

Леклер и Хэмилтон протестировали флагманский гиперкар Ferrari:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android