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«Это удаётся только лучшим». Вольф назвал качества, которые есть лишь у топ-гонщиков

«Это удаётся только лучшим». Вольф назвал качества, которые есть лишь у топ-гонщиков
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о качествах, которые необходимы пилотам для успеха в Формуле-1.

«Нельзя ожидать, что гонщик Формулы-1 будет львом в машине и щенком снаружи. Эти ребята занимались картингом, когда были совсем малышами. Это пугает. Им говорят: «Вы должны ехать быстро». Скорость достигает 100 км в час, идёт дождь, случаются аварии. Нужно полагаться только на себя. Ты обнаруживаешь, что находишься один в этом карте, и нужно просто всё это преодолеть, а это удаётся только лучшим. Многие ребята в конечном итоге бросают из-за страха, давления или отсутствия таланта.

В Формуле-1 можно рассчитывать только на себя. Нужно быть эгоистом. Нужно победить своего товарища по команде. Это ключевой момент. Но есть ещё кое-что: я считаю, что лучшие из них также обладают социальным и эмоциональным интеллектом. Они знают, как вести себя в паддоке. Они нацелены на карьеру и целеустремлённы, но не эгоистичны, потому что понимают, что для того, чтобы добиться успеха в Формуле-1, вокруг должны быть хорошие люди», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на Bloomberg Hot Pursuit.

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