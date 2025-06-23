Вольф высказался о сложностях Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся бывший пилот команды Льюис Хэмилтон в своём новом гоночном коллективе «Феррари». Льюис перешёл в «Скудерию» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024.

«Думаю, каждому нужен период адаптации. Другая машина, другой подход к управлению автомобилем, новая команда инженеров, с которой предстоит работать вместе. Это полностью итальянская команда. Он британец, прыгнувший туда с парашютом. Это требует времени», — приводит слова Вольфа Motorsport Week со ссылкой на Bloomberg Hot Pursuit.

Хэмилтон сейчас занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 79 очков.

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