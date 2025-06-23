«Прекращайте в знак уважения к себе». Туррини — о критике Вассёра в итальянских СМИ

Известный итальянский эксперт Формулы-1 Лео Туррини высказался о критике руководителя команды Формулы-1 «Феррари» Фредерика Вассёра в СМИ.

«[В Монреале] в кои-то веки «Макларен» был не в доминирующем положении, а «красные» финишировали пятым и шестым. Либо вы режимный трубач, либо вы прекращаете это в знак уважения (к себе, ага). [Журналисты], серьёзно, перестаньте.

Первое. Если последние титулы «Феррари» – как в личном зачёте, так и в Кубке конструкторов – случились почти 20 лет назад, что ж, трудно винить в этом Вассёра. Второе. Вассёр формировал «Скудерию» так, как считал нужным. Результаты 2025 года неутешительны. Я говорю и пишу об этом уже несколько месяцев. Фред должен ответить за это, и хорошо.

Третье. Не обращайте внимания на неудачные высказывания сельского священника. Я работаю журналистом с 15 лет (!), я никогда не думал, что [Жан] Тодт выиграет чемпионат мира, не говоря уже о том, что мои сегодняшние молодые коллеги могут заставить Вассёра лишиться данной возможности. И мне кажется нелепым (и я сдерживаю себя!), что те, кто часто посещает мой блог, могут даже отдаленно согласиться с подобной чепухой. Вышеупомянутый Тодт ненавидел свободную прессу, однако он никогда не приписывал ей свои многолетние поражения, хотя таковые были.

Четвёртое. 2025 год для «Феррари» — катастрофический, в этом нет сомнений. Но я не требую головы Вассёра. Причина проста — если владельцы считают, что Фред — правильный человек, они должны продлить с ним контракт. Без всяких «если» и «но». Мы находимся накануне смены регламента. Доверие к руководству, если оно есть, должно проявляться без неопределённости.

С другой стороны, если руководство пришло к выводу, что Вассёр — не тот человек и не на том месте, оно должно заменить его как можно скорее. На [Антонио] Колетту из WEC или кого угодно. Однако при одном условии — машина 2026 года уже готова или почти сделана. Если отправить Фреда на отдых сейчас, то Джон Элканн должен публично заявить, что преемник, кем бы он ни был, не будет нести ответственность, к лучшему или худшему, за «немедленные» результаты. Именно потому, что он не может повлиять на то, что уже достигнуто. «Феррари» не нужны жалкие общественные защитники. Им нужны честные свидетели правды», — написал Туррини в своём блоге.