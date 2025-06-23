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Вольф оценил шансы «Мерседеса» занять двойной подиум в Австрии после успеха в Канаде

Вольф оценил шансы «Мерседеса» занять двойной подиум в Австрии после успеха в Канаде
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф оценил шансы команды занять двойной подиум на Гран-при Австрии после успеха в Канаде, где Джордж Расселл одержал победу, а Андреа Кими Антонелли финишировал третьим.

«Победа и двойной подиум в Монреале стали наградой за усердную работу всех сотрудников в Брэкли и Бриксуорте. Хотя за последние недели мы добились значительного прогресса в работе с нашей машиной, мы знаем, что не можем рассчитывать на такой уровень скорости каждый уикенд. «Трасса имени Жиля Вильнёва», с её отсутствием скоростных поворотов и более ровным асфальтом, который создаёт меньшую нагрузку на шины, подходила для W16. Команда выступила хорошо и воспользовалась этим преимуществом, однако мы знаем, что наши соперники, скорее всего, будут гораздо более конкурентоспособными в Австрии в эти выходные.

Поэтому мы нацелены на то, чтобы развить успех, достигнутый в Канаде. Трасса в Шпильберге станет хорошей проверкой наших последних достижений и ещё одним ориентиром для нашего прогресса. В этом сезоне нам предстоит пройти ещё долгий путь. Мы постараемся максимально увеличить количество набранных очков и, надеюсь, снова сможем побороться за подиум», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

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