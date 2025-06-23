В «Астон Мартин» ответили на обвинения, что у Ньюи диктаторский подход к работе

Исполнительный директор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл ответил на обвинения, что у именитого конструктора Эриана Ньюи диктаторский подход к работе в коллективе.

«Эдриан — инженер, он творит на чертёжной доске, но он исключительно хорошо работает в небольшой группе, где просто обсуждает детали гоночного автомобиля. Это не диктаторский подход, здесь всё продумано до мелочей и объясняется исходя из основных принципов.

[Во время гоночных уикендов] Ньюи рассматривает всё до мелочей, вплоть до того, как изменить дорожный просвет за две минуты между сессиями, чтобы мы могли настраивать машину во время гонок. У него большой опыт, и для нас это захватывающее время», — приводил слова Кауэлла издане Racingnews365.