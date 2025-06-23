Бортолето — об отсутствии очков в 2025-м: Расселл не набрал ни одного в свой первый год

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето из команды «Кик-Заубер» высказался о своём дебютном сезоне.

«Я вполне доволен тем, что показываю в этом году. Очевидно, что это не та позиция, на которой мы хотели бы находиться. Нам ещё многое предстоит сделать. Мы считаем, что заслуживаем того, чтобы бороться как минимум за очки, однако мы не до конца сформировались как команда. Но я вполне доволен тем, что делаю.

У меня хорошие, на мой взгляд, результаты в квалификациях. По воскресеньям мне ещё предстоит добиться некоторого прогресса, чтобы немного лучше понимать ситуацию в гоночных условиях на протяжении всего заезда. Однако я думаю, что это приходит с опытом, и собираюсь сделать это. Но пока всё шло очень хорошо. У меня вполне приличный темп, и это радует меня.

Я определённо считаю, что трудные годы необходимы для того, чтобы стать лучшим гонщиком и личностью. Если бы я мог, я бы хотел уже сейчас бороться за подиумы, победы и очки, по крайней мере, более постоянно. Пока этого не произошло. У Джорджа Расселла был очень тяжёлый дебютный год, я не думаю, что он набрал хоть одно очко, и посмотрите, где он сейчас. Люди этого не помнят», — приводит слова Бортолето издание Crash.