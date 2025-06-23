Тото Вольф объяснил, что ему не нравится в гонке «24 часа Ле-Мана»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и «24 часа Ле-Мана».

«Ле-Ман… Я гонщик. «24 часа Ле-Мана» — одна из величайших гонок в мире. Формула-1, на мой взгляд, — это лучшее, что есть на свете. Это лучшие пилоты, самые быстрые машины, великолепные трассы. Но если бы мне пришлось расположить рейтинг гонок дальше, то я бы следующими назвал «24 часа Ле-Мана» и «Инди-500». А затем, для тех, кто знаком, — «24 часа Нюрбургринга». Для меня это вершина из вершин.

Сегодня я считаю, что мы [в «Мерседесе»] концентрируемся на главной платформе, и это Формула-1. То, что мы хотим делать. Это привлекает 99% аудитории. Всё остальное отходит на второй план. Мы ведь уже участвовали в WEC. Но мы не были особенно счастливы… это было не самое позитивное место для нас.

Потому что тем, кто любит гонки, не нравятся правила баланса. Нам не нравится, когда кто-то оценивает нашу мощность, расход энергии, наш вес, наши навыки пилота… Вы тратите столько времени, денег и усилий на разработку самой быстрой машины, а потом вам дают 10 кг балласта. Просто хочу построить самую быструю машину», — приводит слова Вольфа издание GPblog.